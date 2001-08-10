Село Горное на Итурупе начнут готовить к зиме
Подготовить бывший военный городок – село Горное на Итурупе – к отопительному сезону в срок было поручено на совещании, которое провела председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Село Горное, расположенное в 60 километрах от районного центра, невыгодно отличается от остальных благоустроенных населенных пунктов Итурупа. Военный городок более 30 лет находился в ведении федеральных властей. Все это время дома и социальные учреждения не знали капитального ремонта. Большая часть зданий пострадала при землетрясении 1994 года. Сегодня в селе проживают около 700 человек – 200 гражданских и 500 военных.
Напомним, в мае региональные власти и Министерство обороны Российской Федерации договорились о передаче Горного в муниципальную собственность. На сегодняшний день вопрос до сих пор находится на рассмотрении в Минобороны. Окончательное решение планируется принять в июле. Пока бывший военной городок находится в ведении Федерации, региональные власти не имеют юридического права проводить работы по подготовке села к зиме.
Тем не менее, учитывая социальную значимость вопроса, в июне представители областного министерства ЖКХ, заинтересованных ведомств регионального правительства и администрации Курильского района составили «дорожную карту» и разработали сметы по ремонту жилфонда и объектов коммунального хозяйства. Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев, на подготовку Горного к зиме требуется около 180 миллионов рублей.
До начала отопительного сезона в бывшем военном городке необходимо провести ремонт котельной и инженерных сетей, проложить теплотрассу и водовод, отремонтировать скважину, наладить водоотведение и электроснабжение. В домах требуется капитальный ремонт кровель. Для сезона снежных циклонов нужно закупить спецтехнику.
– На обеспечение теплом и светом жителей Горного в год требуется более 3 тысяч тонн топлива – это около 300 миллионов рублей. Но если мы проведем капитальный ремонт котельной, расход топлива сократится, и затраты уменьшатся. А пока Минобороны России планирует передать нам запас топлива, которого хватит до 31 декабря 2018 года, – сказал Дмитрий Зайцев.
Вера Щербина поручила подготовить обращение в Минобороны России о передаче запаса дизельного топлива, которого бы хватило для теплоэлектроснабжения курильского села на весь отопительный сезон.
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