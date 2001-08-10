Компания Сахалинэнерго определила лучших электромонтеров оперативно-выездных бригад
ПАО «Сахалинэнерго» провело традиционные соревнования среди электромонтеров оперативно-выездных бригад филиала «Распределительные сети», осуществляющих техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. Мероприятие прошло на базе Учебного центра компании в г. Южно-Сахалинске, где смонтирован специальный учебно-тренировочной полигон. Об этом сообщили в энергокомпании.
В состязаниях приняли участие команды из Анивского, Долинского, Александровск-Сахалинского, Поронайского, Углегорского, Холмского районов и г. Южно-Сахалинска.
В течение двух дней командам предстояло пройти семь этапов соревнований. Начались они с проверки оснащенности каждой бригады спецодеждой, инструментом и средствами защиты. Конкурсные задания включали в себя проверку теоретических знаний на компьютере, навыков по освобождению условно пострадавшего от действия электрического тока с ЛЭП напряжением 10 кВ, оказанию первой медицинской помощи с использованием реанимационного тренажера типа «Гоша», умения устанавливать раскрепляющее устройство на одностоечной деревянной опоре, производить замену провода от опоры до здания, а также тушить возгорание на маслонаполненном оборудовании подстанции.
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