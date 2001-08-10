В Южно-Сахалинске поблагодарили членов участковых избирательных комиссий

В городском ДК «Родина» состоялось торжественное собрание, на котором благодарственные письма за содействие в проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вручили членам территориальной и участковых избирательных комиссий Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В подготовке и проведении выборов в марте этого года принимали участие более 1100 человек, занятых в работе 88 участковых избирательных комиссий города.

В приветственном слове мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что явка южносахалинцев составила 62% и эта цифра была достигнута благодаря слаженной и профессиональной работе участковых избирательных комиссий, территориальной и областной избирательных комиссий Сахалинской области. Отдельно мэр отметил работу участковых избирательных комиссий по организации выездного голосования. Более 5000 горожан, среди которых ветераны, пожилые и малоподвижные граждане, воспользовались правом проголосовать на дому.

- Спасибо вам за проделанную работу! Благодаря вашему труду каждый смог реализовать свое право избирателя и распорядиться своим голосом. Это большой вклад в будущее и стабильность нашей страны, - обратился мэр к собравшимся в зале.

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова поблагодарила членов участковых избирательных комиссий за проделанную работу, отметив, что именно на их плечах лежала огромная ответственность за организацию выборов, с которой они успешно справились. Слова благодарности за сотрудничество она также адресовала администрации Южно-Сахалинска.

Благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска за осуществление содействия администрации города Южно-Сахалинска при проведении выборов Президента Российской Федерации вручены:

- Валерию Белоносову – вице-президенту Регионального общественного фонда «Сахалинский фонд культуры», члену Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

- Александру Иванче – председателю Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности, члену Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

- Николаю Литвинову – председателю совета Южно-Сахалинской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, члену Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

- Евгению Любому – члену Сахалинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

- Светлане Швец – председателю правления некоммерческого партнерства «Сахалинская ассоциация участников Президентской программы», председателю Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Также за активное содействие и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании благодарственные письма избирательной комиссии Сахалинской области вручили:

- коллективу управления культуры администрации города Южно-Сахалинска;

- коллективу департамента образования администрации города Южно-Сахалинска;

- коллективу муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»;

- Галине Волоховой – председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 289;

- Елене Венедиктовой – председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 308;

- Артему Кузнецову – председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 300;

- Татьяне Макаревич – председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 351;

Жанне Пак (Пак Бок Нам) – председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 311;

- Елене Солодковой – секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 323.

Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской Федерации вручено секретарю Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии Юлии Жолудевой, почетной грамотой избирательной комиссии Сахалинской области награжден Николай Синявский, председатель Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии.

Работу членов участковых избирательных комиссий отметили на высоком уровне - Центризбирком России за содействие в проведении выборов наградил благодарственными письмами ЦИК 254 человека.