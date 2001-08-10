На время ремонта теплотрассы закрыли для движения участок улицы Карла Маркса
На участке ул. Карла Маркса от ул. Амурской до ул. Чехова в Южно-Сахалинске начали капитальный ремонт аварийного участка теплотрассы, которая обеспечивает теплоснабжение жилых домов 2-го микрорайона (в том числе расположенных вдоль ул. Карла Маркса).
На время проведения работ этот участок закроют для проезда поэтапно. Так, 17 июля с 6.00 закрыт участок от ул. Чехова до ККЗ «Октябрь» . Работы продлятся несколько дней, затем рабочие перейдут на следующий участок, и так до полного закрытия для проезда указанного участка улицы.
Ориентировочные сроки окончания работ - начало сентября.
Южносахалинцев призывают учитывать данную информацию при движении в этом районе, сообщили в муниципалитете.
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