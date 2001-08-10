Дети в социально-опасном положении приняли участие в спортивных состязаниях
В рамках конкурса городов России «Город - территория детства» на стадионе СОШ №8 прошло физкультурное мероприятие «Активное движение». Участниками мероприятия стали 70 детей, нуждающиеся в особом внимании из семей социально-незащищенных категорий горожан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Организатором мероприятия выступил Департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска совместно с МБУ «Спортивный город».
Поделившись на команды юные спортсмены приняли участие в веселых эстафетах с мячами, хоккейными клюшками, бег с обручем и множество других интересных испытаний.
Как рассказала директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина, ежегодно в рамках всероссийского конкурса городов России специалисты департамента организуют серии мероприятий, где ребята, нуждающиеся в особом внимании могут раскрыть себя и показать свои достижения. «Веселые старты», мастер-классы по твистингу и бумагопластике, соревнованиях по нормативам ГТО и другие мероприятия. Большую помощь в организации оказывают сотрудники МБУ "Спортивный город" и МБУ "Центр молодежных инициатив".
В завершении мероприятия все участники были награждены грамотами и сладкими призами.
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