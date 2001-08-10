Мэр Южно-Сахалинска обсудил с флористом озеленение города

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с членом Российской гильдии флористов, преподавателем японской школы икебаны Согецу Александрой Кудряшовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Предваряя рабочий диалог, глава города поздравил Александру Семеновну с получением государственной награды Японии - ордена Восходящего солнца с золотыми и серебряными лучами.

- В своем творчестве вы давно вышли за рамки исключительно нашего региона, и отдельных слов благодарности заслуживают воплощенные на островной земле авторские проекты. Позвольте выразить вам глубокую признательность за искреннюю любовь к Южно-Сахалинску и ваше деятельное участие в его преображении, - отметил Сергей Надсадин. - Одна из актуальных задач для муниципалитета сегодня - активизация работ по преображению зеленых зон и мест отдыха. Городское пространство должно быть выдержано в едином стиле, а также современным и комфортным. В этой деятельности, безусловно, не обойтись без привлечения таких признанных экспертов с большим опытом, как вы.

В свою очередь Александра Кудряшова отметила, что сейчас работа в городе ведется большая. Но, на ее взгляд, важно при построении планов по озеленению еще полнее учитывать историко-культурные особенности региона и делать акцент на сахалинские растения, тем более что палитра их весьма разнообразна.

По итогам встречи был озвучен ряд предложений по сферам возможного дальнейшего сотрудничества сторон. Среди них совместная работа по развитию зеленого пространства городского парка, пр. Победы и других знаковых для Южно-Сахалинска мест.