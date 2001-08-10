Южносахалинцев на семейный благотворительный фестиваль

В воскресенье, 22 июля, жителей и гостей областного центра приглашают на благотворительный фестиваль для всей семьи «Середина лета». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мероприятие организует ООО «Вкус жизни» при поддержке общественного совета Южно-Сахалинска в рамках проекта «Добрый город». Фестивальные площадки начнут работать в 13.00 на территории Санта Ризот отеля (ул. Венская, 3).

Гости семейного праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по флористике и танцам, пройти аромадиагностику, украсить себя индийской росписью хной мехенди, прокатиться на гироскутере, познакомиться с творчеством сахалинских рукодельниц и приобрести понравившиеся изделия.

Юных южносахалинцев угостят полезными сладостями, научат вязать морские узлы, плести косы и венки, рисовать на футболках. Кроме этого для ребят будет работать мастерская игрушек из дерева, а также тематические площадки с гамаками и вигвамами, где дети смогут поиграть и отдохнуть.

Как рассказала председатель городского общественного совета Светлана Швец, собранные в ходе мероприятия средства направят на благотворительность. За участие в фестивале входной взнос для взрослых составит 100 рублей, для детей мероприятие абсолютно бесплатно.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-914-089-89-02.