Сахалинцев приглашают побороться за президентские гранты

Начался второй в этом году конкурс среди некоммерческих неправительственных организаций на предоставление грантов президента Российской Федерации. Прием заявок продлится до 10 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Фонд президентских грантов проводит конкурсный отбор по следующим направлениям: социальное обслуживание; охрана здоровья; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; наука; культура и искусство; сохранение исторической памяти; поддержка молодых талантов; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества.

Общий объем грантовой поддержки некоммерческих организаций изо всех регионов страны в 2018 году составит около 8 миллиардов рублей. На эти средства реализуют тысячи социально значимых проектов.

Пять сахалинских некоммерческих организаций уже выиграли президентские гранты в первом конкурсе этого года и получили более 5 миллионов рублей. «Центру помощи людям с ограниченными возможностями» грантовая поддержка поможет создать 3D-библиотеку для людей с нарушениями зрения. Центр «Активное образование» будет помогать детям-инвалидам выбрать профессию. Клуб «Бумеранг» откроет на Сахалине школу парусных путешествий для молодежи. «Клуб молодежных идей» потратит грант на организацию веловыездов для южно-курильских школьников. А общественная организация «Родная земля» будет проводить на Севере Сахалина краеведческие приключенческие игры для школьников и молодежи, а также походы выходного дня и мастер-классы для молодых семей.

Основные задачи Фонда президентских грантов – повышение эффективности взаимодействия государственных органов и некоммерческих организаций, поддержка социальных, благотворительных, культурных и научных проектов, содействие благотворительности и добровольчеству.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону: +7 (495) 150-42-22 или по электронной почте: office@pgrants.ru. А также в Южно-Сахалинске, в ресурсном центре поддержки некоммерческих организаций, по телефону: 8(4242) 424-230 (Коржова Ирина Владимировна).