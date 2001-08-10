62,44|73,24|0,00
16:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
Специалисты департамента социальной политики администрации города Южно-Сахалинска 18 июля проведут прямую телефонную линию по вопросам заключения договоров доверительного управления имуществом совершеннолетних подопечных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Южносахалинцам расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления услуги, порядке их подачи и сроках рассмотрения.
Заявки будут принимать с 10.00 до 11.00 по телефону 300-719.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:18 11 Июля Сотрудники ГИБДД в селе Стародубское провели акцию
17:05 11 Июля Сахалинцы приняли участие в первенстве Дальнего Востока по пожарно-спасательному спорту
16:30 12 Июля Южносахалинцы прошли тестирование комплекса ГТО
11:34 12 Июля В Южно-Сахалинске чествовали участниц чемпионата Европы по чир спорту
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
11:37 26 Июня Почта России организовала для сахалинцев мастер-класс по посткроссингу
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?