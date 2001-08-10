Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2018
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16:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Специалисты департамента социальной политики администрации города Южно-Сахалинска 18 июля проведут прямую телефонную линию по вопросам заключения договоров доверительного управления имуществом совершеннолетних подопечных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Южносахалинцам расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления услуги, порядке их подачи и сроках рассмотрения.

Заявки будут принимать с 10.00 до 11.00 по телефону 300-719.

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