В Корсакове провели мероприятие по профилактике детского травматизма на дороге
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма воспитанники летнего спортивного лагеря при детско-юношеской спортивной школы, совместно с сотрудниками ГИБДД Корсаковского района провели акцию «Внимание, дети!», которая проводилась. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.
Юные спортсмены готовились к мероприятию заранее: рисовали плакаты, разучивали загадки, составляли пожелания и напутствия водителям. В ходе акции дети призывали автолюбителей быть осторожными и внимательными на проезжей части.
Привлечь внимание общественности к данной проблеме помогли представители средств массовой информации, благодаря которым дети имели уникальную возможность с места развития событий обратиться к аудитории Корсаковского района со своими пожеланиями и просьбами о соблюдении ПДД.
Не остались в стороне и водители транспортных средств, они приветствовали проведение подобных мероприятий и считают их необходимыми ради сохранения жизни и здоровья не только маленьких, но и всех участников дорожного движения.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:18 11 Июля Сотрудники ГИБДД в селе Стародубское провели акцию
17:05 11 Июля Сахалинцы приняли участие в первенстве Дальнего Востока по пожарно-спасательному спорту
16:30 12 Июля Южносахалинцы прошли тестирование комплекса ГТО
11:34 12 Июля В Южно-Сахалинске чествовали участниц чемпионата Европы по чир спорту
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
11:37 26 Июня Почта России организовала для сахалинцев мастер-класс по посткроссингу
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?