В Корсакове провели мероприятие по профилактике детского травматизма на дороге

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма воспитанники летнего спортивного лагеря при детско-юношеской спортивной школы, совместно с сотрудниками ГИБДД Корсаковского района провели акцию «Внимание, дети!», которая проводилась. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

Юные спортсмены готовились к мероприятию заранее: рисовали плакаты, разучивали загадки, составляли пожелания и напутствия водителям. В ходе акции дети призывали автолюбителей быть осторожными и внимательными на проезжей части.

Привлечь внимание общественности к данной проблеме помогли представители средств массовой информации, благодаря которым дети имели уникальную возможность с места развития событий обратиться к аудитории Корсаковского района со своими пожеланиями и просьбами о соблюдении ПДД.

Не остались в стороне и водители транспортных средств, они приветствовали проведение подобных мероприятий и считают их необходимыми ради сохранения жизни и здоровья не только маленьких, но и всех участников дорожного движения.