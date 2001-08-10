Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2018
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Корсакове провели мероприятие по профилактике детского травматизма на дороге

В Корсакове провели мероприятие по профилактике детского травматизма на дороге

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма воспитанники летнего спортивного лагеря при детско-юношеской спортивной школы, совместно с сотрудниками ГИБДД Корсаковского района провели акцию «Внимание, дети!», которая проводилась. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

Юные спортсмены готовились к мероприятию заранее: рисовали плакаты, разучивали загадки, составляли пожелания и напутствия водителям.  В ходе акции дети призывали автолюбителей быть осторожными и внимательными на проезжей части.

Привлечь внимание общественности к данной проблеме помогли представители  средств массовой информации, благодаря которым дети имели уникальную возможность с места развития событий обратиться  к  аудитории Корсаковского района со своими пожеланиями и просьбами о соблюдении ПДД.

Не остались в стороне и водители транспортных средств, они  приветствовали  проведение подобных мероприятий и считают их необходимыми ради сохранения жизни и здоровья не только маленьких, но и всех участников дорожного движения.      

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