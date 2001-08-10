Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2018
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10:27, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Мастер-класс по робототехнике пройдет в Таранае

19 июля в 11.00 на базе загородного лагеря «Юный железнодорожник» села Таранай состоится мастер-класс по робототехнике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова»

В этот день около 40 ребят, отдыхающих в летнем лагере, в возрасте от 10 до 16 лет будут закреплять свои навыки по сборке и программированию роботов.

Для решения этих задач на грантовые средства были приобретены следующие оборудования: обучающий конструктор LEGO Education WeDo-2.0 и конструктор продвинутого уровня LEGO Education 45544 EV3 Mindstorms.

В конце занятия предполагается организация выставки и проведение соревнований. В заключение детям вручат сертификаты о прохождении мастер-классов по робототехнике.

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