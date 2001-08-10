Мастер-класс по робототехнике пройдет в Таранае
19 июля в 11.00 на базе загородного лагеря «Юный железнодорожник» села Таранай состоится мастер-класс по робототехнике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова»
В этот день около 40 ребят, отдыхающих в летнем лагере, в возрасте от 10 до 16 лет будут закреплять свои навыки по сборке и программированию роботов.
Для решения этих задач на грантовые средства были приобретены следующие оборудования: обучающий конструктор LEGO Education WeDo-2.0 и конструктор продвинутого уровня LEGO Education 45544 EV3 Mindstorms.
В конце занятия предполагается организация выставки и проведение соревнований. В заключение детям вручат сертификаты о прохождении мастер-классов по робототехнике.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:27 Сегодня Мастер-класс по робототехнике пройдет в Таранае
- 10:29 Сегодня Южно-сахалинским предпринимателям помогли зарегистрироваться на портале госуслуг
11:09 Сегодня Победителей областного первенства по летнему биатлону выявили в Томари
- 12:30 Сегодня В Южно-Сахалинске прошла встреча «Бизнеса и власти»
16:18 11 Июля Сотрудники ГИБДД в селе Стародубское провели акцию
17:05 11 Июля Сахалинцы приняли участие в первенстве Дальнего Востока по пожарно-спасательному спорту
16:30 12 Июля Южносахалинцы прошли тестирование комплекса ГТО
11:34 12 Июля В Южно-Сахалинске чествовали участниц чемпионата Европы по чир спорту
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
11:37 26 Июня Почта России организовала для сахалинцев мастер-класс по посткроссингу
Выбор редакции
- 15:18 Сегодня Семь юных южносахалинок удостоились стипендии «Выпускник»
- 12:34 Сегодня Площадки для Worldskills Russia проинспектировали в Южно-Сахалинске
- 11:09 Сегодня Победителей областного первенства по летнему биатлону выявили в Томари
- 16:04 Вчера Сахалинцы готовятся к празднованию международного дня бокса
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?