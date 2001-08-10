Южно-сахалинским предпринимателям помогли зарегистрироваться на портале госуслуг

Специалисты аналитической службы администрации Южно-Сахалинска в рамках тематической встречи помогли бизнесменам зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердили учетные записи в Единой системе идентификации и аутентификации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказали в аналитической службе, во время одного из семинаров, который прошел в администрации города, индивидуальным предпринимателям и представителям малого бизнеса разъяснили основную информацию о возможностях портала госуслуг, преимуществах регистрации на портале, услугах в электронном виде, а желающим зарегистрироваться раздали информационные буклеты «Как получить услуги прямо из дома?» и анкеты. После их заполнения специалисты ведомства зарегистрируют всех желающих в ЕСИА и подтвердят учетную запись. Такая практика введена уже более года и весьма востребована. Бизнесмены смогут получать все услуги в полном объеме, в том числе для поддержания предпринимательской деятельности.

Подобные встречи будут проходить и в дальнейшем. Информацию о месте и времени их проведения разместят на сайте администрации города и в СМИ.

Подробную консультацию о процедуре подачи заявки в электронной форме и практическую помощь по регистрации личного кабинета на портале госуслуг можно получить по телефонам: 300-810, 300-806 (доб. 3).