Площадки для Worldskills Russia проинспектировали в Южно-Сахалинске

Строительство объектов ТРЦ «Аллея» и аэродрома «Пушистый», где будут располагаться соревновательные площадки чемпионата осуществляется согласно графику строительно-монтажных работ компаниями «Алси Строй» и «Версаль». Об этом ТИА «Острова» рассказали в дирекции по подготовке чемпионата.

Контроль за ходом строительства с еженедельным мониторингом проводится специалистами областных министерств строительства и образования, а также дирекции Финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)»

- Сейчас возводятся три шатровые конструкции размерами 30х60 метров для размещения на территории ТРЦ «Аллея», где в целом разместятся пятьдеся компетенций. На аэродроме «Пушистый», подходит к завершению строительство двух ангаров и возведение двух металлических конструкций с тентовым покрытием размером 30х60 метров, в которых во время чемпионата разместятся одиннадцать компетенций. Помимо этого, «Пушистый» разместит дополнительные временные шатровые конструкции: в одном из них будут соревноваться участники двенадцатой компетенции «Ветеринария», в другом организуют питание для гостей и участников. Временные конструкции для чемпионата предоставят базы отдыха «Юбилейный» и «Артек», - рассказал технический директор Дирекции финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Денис Крякин.

Дополнительно на аэродроме «Пушистый» для проведения соревнований в рамках чемпионата подрядчиком АО Сахэнерго ведётся строительство линии электропередачи с установкой подстанции мощностью 500 кВт, а подрядчиком ООО Солнце Телеком - установка оптововолоконной линии связи для предоставления услуги интернет на соревновательные площадки.