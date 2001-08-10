«Единая Россия» призвала агрегаторов к ответственности при оказании услуг гражданам
С принятием поправок в закон «О защите прав потребителей» в части усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги через Интернет, будет сделан очередной шаг на пути к более цивилизованному рынку онлайн-торговли. Этот закон защитит граждан. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» Денис Кравченко, комментируя соответствующий документ, принятый Госдумой во втором чтении. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
«Сегодня в Интернете действуют товарные агрегаторы, которые, по сути, являются посредниками между продавцом и покупателем услуг и товаров. То есть, эти агрегаторы фактически не несут никакой юридической ответственности за то, что они продают потребителям. В этой связи законопроект вводит понятие «агрегатор товаров и услуг» для владельцев сайтов, на которых есть информация о товаре или услуге, а также возможность заказать их у стороннего поставщика и произвести предварительную оплату», - заявил Кравченко.
Согласно рассмотренным во втором чтении поправкам, агрегаторы станут полноценными участниками договора об оказании услуг. «Покупатель сможет взыскать средства в случае, если он получит некачественные товары (услуги), или будут нарушены соответствующие сроки в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования», - пояснил парламентарий.
«Это очень важный законопроект, который позволит нам сегодня сделать более цивилизованным наше законодательство, урегулировать ряд спорных моментов и защитить потребителей», - заключил парламентарий.
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