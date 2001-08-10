Семь юных южносахалинок удостоились стипендии «Выпускник»

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил будущих абитуриенток с успешным окончанием школы и вручил им сертификаты на получение разовой стипендии «Выпускник». В этом году награды удостоились семь юных южносахалинок, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Церемония проходила в администрации областного центра, куда пришли разделить торжественный момент родители выпускниц, их учителя и директора школ.

Сергей Надсадин отметил, что за каждой школьной победой стоит не только упорный труд учеников, но и колоссальная поддержка их наставников и родителей.

- Мы совместно с педагогическим сообществом и региональным правительством ведем целенаправленную работу по повышению качества школьного образования, чтобы у вас были все условия для раскрытия ваших способностей и талантов. Вы получили прочные знания и готовы к новым победам. Проведите студенческие годы с пользой! И я очень надеюсь, что ваша дальнейшая профессиональная деятельность будет связана с малой родиной — Южно-Сахалинском, - сказал Сергей Надсадин.

Напомним, стипендия присуждается выпускникам, имеющим по всем предметам школьной программы полугодовые, семестровые и итоговые оценки «отлично» и не более двух «хорошо», а также сдавшим единый государственный экзамен с результатами не меньше 60 баллов и, кроме того, успешно проявившим себя в образовательной, творческой, исследовательской и общественной деятельности.

- Мы испытываем большую гордость за своих детей и очень рады, что их труды отмечены такой стипендией. Замечательно, что муниципалитет поддерживает эту многолетнюю традицию. Ведь это большой стимул для ребят идти вперед, совершать победы и покорять новые вершины. Для нас очень почетно получить из рук мэра такую награду, - поделилась Алина Шайхудинова, мама Лады - выпускницы СОШ № 26.

Среди ребят, чьи школьные достижения были отмечены стипендией, победители школьных олимпиад, открытых первенств по интеллектуальным играм, спортивных соревнований, призеры международных конкурсов и учебно-исследовательских конференций, а также активные участники волонтерской программы «Послы русского языка в мире».

Обладателями сертификата на получение 30 тыс. рублей в 2018 году стали:

- Лада Шайхудинова, выпускница СОШ № 26;

- Полина Борисова, выпускница гимназии № 1;

- Валерия Стрельникова, выпускница гимназии № 1;

- Татьяна Бакирова, выпускница гимназии № 1;

- Валерия Римша, выпускница лицея № 1;

- Хан Ю Хва, выпускница лицея № 1;

- Ким Ми Сун, выпускница лицея № 2.