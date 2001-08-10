В областном центре переиздана «Книга об адмирале Невельском» Сергея Пономарева
Книга председателя Сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарева об адмирале Геннадии Невельском вновь переиздана. В этом году тираж пополнился еще на 200 экземпляров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Впервые автор презентовал свой труд о русском мореплавателе, ученом и исследователе четыре года назад. Тираж тогда составил 300 экземпляров. Спустя три года было издано еще 1000 экземпляров.
Выпуск дополнительного тиража в этом году стал возможным благодаря победе проекта Сергея Пономарева, посвященного адмиралу Невельскому, в ежегодном конкурсе на соискание муниципального гранта «Мы и наш город».
В свободную продажу книга не поступит, большая часть тиража предназначена для образовательных учреждений. Но для всех желающих доступна электронная версия издания - ознакомиться с ней можно в Сахалинской областной библиотеке и краеведческом музее.
Экземпляры для городских библиотек и школ со словами благодарности за поддержку в реализации проекта Сергей Пономарев передал мэру островной столицы Сергею Надсадину. В свою очередь градоначальник отметил высокую востребованность подобных трудов, когда по крупицам собирается уникальный исторический материал:
- С именем адмирала Геннадия Невельского неразрывно связана история нашего региона. Уверен, что издание получит еще больший отклик среди сахалинцев. Дальнейших вам успехов и неиссякаемого исследовательского интереса, будем ждать новых работ.
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