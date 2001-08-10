Городской парк Южно-Сахалинска приглашает гостей на веселые выходные
Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске представил афишу мероприятий на предстоящую неделю. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.
Со вторника по субботу, уже всем полюбившаяся «Тетушка Сова» будет ждать малышей и их родителей в детском городке в 12:00 и в 15:00.
20 июля в 19:00 часов на территории картодрома, вновь откроет свои двери летний кинотеатр. В эту пятницу гостям предлагают насладиться советской кинолентой «Мужики».
Утро, 21 июля начнется с хатха‐йоги в стеклянном шатре, а также на открытой площадке состоится утренняя физкультурная зарядка. Начало спортивных мероприятий в 9:00 утра.
В досуговом центре «Теремок» 21 и 22 июля с 11:00 до 15:00 взрослым и детям Городской парк предлагает окунуться в мир творчества. Познать что-то новое и весело провести время.
22 июля в 13:00 на территории картодрома отметят Международный день бокса. Гостей ожидает насыщенная программа: полевая кухня, показательные боксерские поединки, выступление артистов и многое другое.
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