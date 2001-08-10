Участок на Комсомольской в Южно-Сахалинске перекроют

C 19 по 21 июля будет затрудненно движение автотранспорта на ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской. Подрядной организации предстоит выполнить укладку футляра для сетей электроснабжения.

На время проведения работ одна полоса движения будет перекрыта, сообщили в мэрии.