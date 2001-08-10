В Южно-Сахалинске выбрали лучшую бизнес-идею
16 июля в областном центре подвели итоги ежегодного молодежного конкурса города Южно-Сахалинска «Лучшая бизнес-идея», мероприятие прошло в рамках программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
Заявки на участие в конкурсе принимались в период с 13 июня по 10 июля 2018 года.
Цель конкурса — содействие развитию молодежного предпринимательства в Южно-Сахалинске. Участниками могли стать как индивидуальные молодые предприниматели — физические лица, так и юридические лица. В этом году размер субсидии составил 200 000 рублей.
По итогам заседания конкурсной комиссии финансовая поддержка будет предоставлена индивидуальному предпринимателю Виктору Ку, который представил проект «Площадка для молодых предпринимателей и тренингов «Цех».
- Цель моего участия победить и открыть для начинающих-действующих предпринимателей коворкинг площадку - место для проведения встреч, собраний, бизнес завтраков, презентаций, поиска партнеров и обмена опытом, рассказал Виктор Ку. - У меня давно было большое желание построить место, где предприниматели, и просто активная молодежь будут чувствовать себя как дома.
Как отметила вице-мэр города Южно-Сахалинска Елены Федоровой, данный бизнес-проект имеет огромное значение для жителей и города островной столицы поскольку продвижение не только своего бизнеса, но и помощь в развитии других предпринимателей и даже конкурентов - самая ценная идея данного бизнес-проекта. Развитие малого и среднего предпринимательства, это безусловно развитие города в целом.
- Такого проекта на Сахалине еще нет, для сообщества предпринимателей данный проект очень интерес, поскольку в городе нет подобных мест, - рассказал руководитель сообщества молодых предпринимателей Виктор Ким. - Уверен, что это место будет пользоваться большим спросом и популярностью.
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