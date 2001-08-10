В сахалинском лагере «Островок» прошла «Своя игра»
Сотрудники холмской Госавтоинспекции продолжают проведение мероприятий с детьми, посещающими лагеря отдыха дневного пребывания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.
Так, в лагере «Островок» инспектор по пропаганде и воспитатели провели профилактическое мероприятие по ПДД «Своя игра». Посредством игры подростки повторяют Правила дорожного движения, вспоминают дорожные знаки, решают тесты на сообразительность.
В начале игры инспектор рассказала о типичных ошибках, которые допускают юные участники дорожного движения. Подростки узнали о том, как правильно вести себя на проезжей части, в автомобиле, на улице и во дворе. Особое внимание уделялось вопросам безопасности велосипедистов. Подросткам напомнили, что пересекать проезжую часть на велосипеде категорически запрещено, кроме того, при движении по пешеходному переходу не стоит пользоваться мобильным телефоном или слушать музыку, необходимо снимать наушники для полного контроля ситуации на дороге.
Полученные знания дети закрепили в ходе игры, разделившись на две команды, в ходе которой участники решали ребусы, отвечали на вопросы, отгадывали загадки.
В завершении мероприятия, инспектор по пропаганде поощрила знатоков ПДД сладкими подарками, а также подарила познавательную игру по ПДД.
В свою очередь подростки поблагодарили инспектора за проведенное мероприятие и пообещали соблюдать Правила дорожного движения и быть законопослушными на дорогах.
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