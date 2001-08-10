В Александровске-Сахалинском поприветствовали вежливых водителей

Сотрудники ГИБДД, совместно с инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» и одной из молодежных организаций на центральной площади города провели профилактическое мероприятие «Вежливый водитель!». Об этом ТИА «Острова сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

Цель мероприятия пропаганда соблюдения правил дорожного движения, как несовершеннолетними, так и взрослыми участниками дорожного движения.

Участники мероприятия обращались к водителям - быть внимательными на дорогах, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, соблюдать скоростной режим, при движении вблизи общеобразовательных учреждений и пешеходных переходов. После беседы каждый водитель получил буклеты и листовки с полезной информацией.