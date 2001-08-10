Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2018
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13:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Горячая телефонная линия Опекунам сахалинских детей расскажут о сделках с имуществом подопечных

Специалисты департамента социальной политики администрации города Южно-Сахалинска 20 июля проведут прямую телефонную линию по вопросам выдачи разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом подопечного. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Отметим, что вопросы будут рассматриваться только в отношении опекунов совершеннолетних граждан. Им расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления услуги, порядке их подачи и сроках рассмотрения.

Прием звонков от горожан будет осуществляться с 10.00 до 11.00 по телефону 300-719.

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