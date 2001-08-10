Open air Stereo Sound пройдет в Южно-Сахалинске
Пятый общегородской творческий проект «Культурная столица», организуемый администрацией Южно-Сахалинска и Домом культуры «Родина» в рамках подготовки к празднованию Дня города, продолжается в областном центре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Жители и гости областного центра смогут увидеть его в новых творческих воплощениях. Мероприятия пройдут не только на привычных площадках, но и в нетрадиционных местах.
До конца июня на базе ДК «Родина» каждый желающий (солисты/дуэты, старше 18 лет) может принять участие в прослушиваниях конкурса непрофессиональных вокалистов «Поющий город». Финал состоится 28 июля в сквере около фонтанов на привокзальной площади.
Для любителей советского и российского кинематографа в июле - августе организована работа кинозала под открытым небом «Время кино». Фильмы можно будет посмотреть на площадке «Картодром» в городском парке.
21 июля в ДК «Родина» состоится концерт автора-исполнителя, гусляра Максима Гавриленко и группы «Ладони» (Москва). Начало - в 19.30. Вход свободный.
4 августа на площадке «Картодром» в парке культуры и отдыха им. Гагарина состоится молодежный Open air Stereo Sound, на котором свое мастерство продемонстрируют лучшие диджеи областного центра. А сюрпризом для всех гостей станет двухчасовой музыкальный сет от DJ SCREAM ONE (Москва) и МС Батишты (экс-участника группы «Бандэрос»). Начало мероприятия - в 18.00.
С 23 по 30 августа в областном центре пройдет командный конкурс уличного граффити «ИЗОбражение». Утвержденные эскизы украсят городские объекты, сделав областной центр ярче и красивее. Лучший рисунок будет выбран с помощью онлайн-голосования.
Также в августе состоится торжественное открытие выставки картин, посвященной Году Японии в России.
Для любителей музыки в сквере около фонтанов на привокзальной площади каждую среду свои лучшие концертные номера будут представлять творческие коллективы областного центра:
25 июля – народный ансамбль казачьей песни «Воля»;
8 августа – эстрадный концерт солистов и дуэтов города Южно-Сахалинска;
15 августа – народный хор ветеранов «Русская душа»;
22 августа – ансамбль современной народной песни «Русский терем»;
29 августа – Сахалинский русский народный хор;
5 сентября – движение «Вольные музыканты».
Кроме того, на август в городском парке запланировано проведение танцевальных ретровечеров «Люди серебряного возраста»: 4 августа в 12.00 - «Танцы против скуки»; 18 августа в 13.00 - «Дельта джаз». Кроме того, состоятся выступления ведущих коллективов областного центра, мастер-классы, тематические конкурсы и беспроигрышная лотерея.
В сентябре в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль японской культуры «Аниме» с участием гостей из Страны восходящего солнца.
В этом году областной столице исполнится 136 лет. Свой очередной день рождения Южно-Сахалинск отметит 8 сентября.
Подробная информация о предстоящих мероприятиях размещена на сайте ДК «Родина». Справки по телефону 50-50-92.
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