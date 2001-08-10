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16:54, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сильный дождь прогнозируется на территории шести районов Сахалинской области
По информации Сахалинского управления Росгидромета, утром и днем 20 июля на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского и Углегорского районов прогнозируется сильный дождь, местами очень сильный, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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