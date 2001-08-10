Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2018
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Пенсионный фонд расскажет сахалинским мамам и папам о капитале

Пенсионный фонд расскажет сахалинским мамам и папам о капитале

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведет «горячую линию» по вопросам материнского (семейного) капитала. Об этом ТИА «Острова» сообщили в организации.

В следующую пятницу, 27 июля, специалисты отдела социальных выплат областного Пенсионного фонда РФ проведут «горячую линию» для всех заинтересованных лиц о порядке предоставления государственного сертификата на федеральный материнский (семейный) капитал и распоряжения его средствами.

Звонки будут принимать с 10:00 до 12:00 по телефонам: (4242) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.

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