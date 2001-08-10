Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2018
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Жители Южно-Сахалинска проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса
10:46, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Южно-Сахалинска проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса

Жители Южно-Сахалинска проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса

Общественная палата Сахалинской области провела общественные (публичные) слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса на территории городского округа «Город Южно‐Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в палате.

Сегодня жители города и области, члены ОНФ и общественной палаты, руководители общественных организаций, депутаты Сахалинской областной и городской Думы, представители органов исполнительной власти города и области собрались для обсуждения вопроса создания «зеленого щита» вокруг областного центра. Более 100 человек пришло в областную библиотеку, чтобы принять участие в слушаниях. Ходатайство о проведении слушаний поступило в палату от регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».

По итогам обсуждения подавляющим большинством голосов участники слушаний проголосовали «за» создание лесопаркового зеленого пояса на территории городского округа «Город Южно‐Сахалинск». В дополнение к решению участники направят в Сахалинскую областную Думу предложения по границам территорий для включения в лесопарковый зеленый пояс: схемы границ от ОНФ и других участников публичных слушаний.

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