Лесничие не обнаружили свежих следов медведя в Томари

Лесничие не нашли подтверждения повторного появления медведя в районе детско-юношеской спортивной школы города Томари на протяжении двух последних недель. 19 июля лесничий Ильинского участкового лесничества Юрий Сухонос совместно с государственным инспектором Красногорского лесничества Александром Захаровым обследовали территорию и окрестности центра зимних видов спорта при томаринской спортшколе и не обнаружили свежих медвежьих следов и покопок. Свидетельствующий об этом акт обследования территорий был предоставлен в районную администрацию утром 20 июля, сообщили ТИА «Острова» в органе власти.

Как сообщил главный лесничий Красногорского лесничества Александр Пава, это было уже повторное обследование территории томаринской лыжероллерной трассы и ручья Докучаевка. В первый раз лесничие осматривали прилегающую к спорткомплексу территорию ещё в позапрошлые выходные, откликнувшись на поступившую информацию. Тогда они действительно нашли оставленные косолапым накануне следы. Однако никаких свидетельств его длительного пребывания в районе спортивного объекта не зафиксировали. Повторное обследование, проведённое 19 июля, подтвердило, что за две прошедших недели медведь сюда не возвращался.

В администрации Томаринского городского округа сообщили, что единая дежурная диспетчерская служба оперативно отреагировала на сообщение о следах медведя, немедленно поставив в известность главного лесничего и полицию. Дополнительно для усиления мер обеспечения безопасности и в связи с работой спортивного лагеря при спортшколе Томари и проведением в городе летней сессии школы "Эврика" в районе была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники администрации, прокурор, главный лесничий, представители МВД и управления культуры, спорта и молодёжной политики. На заседании 18 июля группой было принято решение не прекращать мониторинг территории спортшколы лесничеством, усилить профилактическую работу и провести дополнительные просветительские мероприятия с населением, включая персонал школы и занимающихся здесь детей. Также администрацией были дополнительно направлены письма с просьбой принять меры по обеспечению безопасности жителей и гостей города в адрес ОМВД России по Томаринскому городскому округу и министерство лесного и охотничьего хозяйства.