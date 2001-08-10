Лесничие не обнаружили свежих следов медведя в Томари
Лесничие не нашли подтверждения повторного появления медведя в районе детско-юношеской спортивной школы города Томари на протяжении двух последних недель. 19 июля лесничий Ильинского участкового лесничества Юрий Сухонос совместно с государственным инспектором Красногорского лесничества Александром Захаровым обследовали территорию и окрестности центра зимних видов спорта при томаринской спортшколе и не обнаружили свежих медвежьих следов и покопок. Свидетельствующий об этом акт обследования территорий был предоставлен в районную администрацию утром 20 июля, сообщили ТИА «Острова» в органе власти.
Как сообщил главный лесничий Красногорского лесничества Александр Пава, это было уже повторное обследование территории томаринской лыжероллерной трассы и ручья Докучаевка. В первый раз лесничие осматривали прилегающую к спорткомплексу территорию ещё в позапрошлые выходные, откликнувшись на поступившую информацию. Тогда они действительно нашли оставленные косолапым накануне следы. Однако никаких свидетельств его длительного пребывания в районе спортивного объекта не зафиксировали. Повторное обследование, проведённое 19 июля, подтвердило, что за две прошедших недели медведь сюда не возвращался.
В администрации Томаринского городского округа сообщили, что единая дежурная диспетчерская служба оперативно отреагировала на сообщение о следах медведя, немедленно поставив в известность главного лесничего и полицию. Дополнительно для усиления мер обеспечения безопасности и в связи с работой спортивного лагеря при спортшколе Томари и проведением в городе летней сессии школы "Эврика" в районе была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники администрации, прокурор, главный лесничий, представители МВД и управления культуры, спорта и молодёжной политики. На заседании 18 июля группой было принято решение не прекращать мониторинг территории спортшколы лесничеством, усилить профилактическую работу и провести дополнительные просветительские мероприятия с населением, включая персонал школы и занимающихся здесь детей. Также администрацией были дополнительно направлены письма с просьбой принять меры по обеспечению безопасности жителей и гостей города в адрес ОМВД России по Томаринскому городскому округу и министерство лесного и охотничьего хозяйства.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:43 Сегодня В детском лагере в Таранае прошли мастер-классы по робототехнике
10:46 Сегодня Жители Южно-Сахалинска проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса
- 10:40 Сегодня Мэрия Южно-Сахалинска спрашивает мнение горожан о ярмарке у Дома торговли
- 10:45 Сегодня На субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток направят еще полмиллиарда рублей
11:18 13 Июля На Сахалине выполнили половину годового плана по модернизации железнодорожного пути
- 15:52 13 Июля Компания Сахалинэнерго определила лучших электромонтеров оперативно-выездных бригад
- 15:43 13 Июля Село Горное на Итурупе начнут готовить к зиме
17:03 13 Июля В Южно-Сахалинске поблагодарили членов участковых избирательных комиссий
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
11:37 26 Июня Почта России организовала для сахалинцев мастер-класс по посткроссингу
14:44 27 Июня Ковчег с мощами Алексия Московского будет доставлен в Смирныховский район
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?