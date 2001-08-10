Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
Пятиметровую стелу со стилизованным изображением Сахалина установили на площади перед домом правительства Сахалинской области к открытию финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции чемпионата.
- Всего три арт-объекта украсят областной центр по инициативе нашей дирекции. Все они будут с подсветками, что придаст городу праздничный вид. На арт-объектах будут расположены хэштеги, связанные с финалом национального чемпионата. Среди них #нацфинал, #нацфиналсахалин и #нацфинал2018. По этим хэштегам можно отслеживать активность участия этих арт-объектов на фотографиях гостей и жителей. Именно поэтому мы призываем местных жителей и гостей острова активно фотографироваться рядом с новой достопримечательностью, - рассказала Наталья Бачиу, заместитель руководителя дирекции по подготовке чемпионата Worldskills.
В предпоследнюю неделю, перед прибытием участников соревнований, у дворца спорта "Кристалл" подпорная стена украсится рисунками с изображением островной флоры и фауны. Помимо этого, на площади около Чехов-центра разместятся двухметровые фигуры сахалинских животных, которые будут представлять одну из профессий участников Worldskills.
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