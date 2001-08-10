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13:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Качели «Тандем» установили в городском парке Южно-Сахалинска
Городской парк пополнился пятью необычными качелями. Они представляют собой двойные сооружения, на одну сторону садится взрослый на другую малыш. Отличное семейное развлечение, а главное безопасное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.
Сейчас сооружения благоустраивают. Прокатиться на новинке парка можно на Центральной аллее, здесь расположено три таких объекта, на площадке Детского городка, у озера Нижнего и возле фонтана.
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