Качели «Тандем» установили в городском парке Южно-Сахалинска

Городской парк пополнился пятью необычными качелями. Они представляют собой двойные сооружения, на одну сторону садится взрослый на другую малыш. Отличное семейное развлечение, а главное безопасное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.

Сейчас сооружения благоустраивают. Прокатиться на новинке парка можно на Центральной аллее, здесь расположено три таких объекта, на площадке Детского городка, у озера Нижнего и возле фонтана.