Юные сахалинцы поразили зрителей трюками на вело-фестивале «Беговелогорка»

Летний велофестиваль «Беговелогорка» с триумфом прошёл на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

На средней площадке СТК «Горный воздух» развернулась нешуточная борьба юных спортсменов за пьедестал почёта. Более 40 малышей в возрасте от 1,5 до 5 лет демонстрировали зрителям трюки на беговелах, соревнуясь за заветные медали.

- Сегодня у нас историческое событие, мы впервые проводим именно трюковые соревнования, - отметил Руководитель проекта «Школа уличного спорта» и первой сахалинской беговелошколы Strider School Sakhalin Иван Бутаков. - В простых беговелогонках - главное доехать до финиша, здесь же нужно уметь сосредоточиться на выполнении трюка. Ранее у наших воспитанников такого опыта не было, но как показывают сегодняшние выступления, дети успешно проходят все испытания.

Ещё одной новацией стало то, что в состязаниях нет возрастных категорий, участники соревнуются в трёх уровнях мастерства - Easy, Medium и Pro. В последней категории свои навыки показывают самые опытные спортсмены.

Участников оценивали по десятибалльной системе. Победу одерживает тот, кто идеально выполнит заезд и продемонстрирует трюки, коих не мало – «ласточка», «кузнечик» и другие. Важно объехать все конусы, успешно проехать по доске, держа баланс и, конечно же, правильно выполнить трюки. Это базовые элементы, которые выполняют дети Strider школ всего мира. Они учат детей держать равновесие, уметь концентрироваться и координировать свои действия.

Соревнования получились весьма зрелищными, мастерство малышей по-настоящему впечатляло. Родители активно поддерживали своих деток, каждая семья была единой командой. По итогу заездов первое место в категории Easy занял Георгий Тен, второе завоевала Алёна Липявка, а почётное третье – Влад Трофименко. В соревнованиях среднего уровня сложности равных не было Данилу Бутакову, серебряным призёром стал Артём Колесов, а бронзовым – Татьяна Тищенко. И наконец, в самых сложных испытаниях – категории «Профи» - золотым фаворитом стал Игнат Липявка, серебро досталось Александру Добровольскому, а бронзу взял Артём Зарохович.

У Светланы Липявка в состязаниях отличились сразу двое детей - дочь Алёна и сын Игнат. Это уже не первые их медали за сезон.

- Мы не ожидали победы! В категории Pro у Игната была очень напряжённая борьба, да и сам он был не в духе. Тем не менее, ему удалось победить. Алёна же смогла сконцентрироваться и собраться с силами, в итоге завоевала серебро. Мы очень рады! – поделилась мама.

По её словам, сын катается на беговеле с двух лет. Сейчас Игнату пять, но ему до сих пор нравится этим заниматься. Дочь Алёна поначалу не проявляла интереса, но с появлением на Сахалине беговелошколы тоже втянулась в данный вид спорта. Теперь он занимает в их жизни ключевое место.

В этот день ни один участник не ушёл без подарка. Помимо чествования юных спортсменов, на фестивале разыгрывалась лотерея, где каждый мог получить призы от спонсоров мероприятия. На площадке работали аниматоры, зона балансбордов, батут, развлекательные и игровые площадки, а также территория спортивных испытаний для малышей, где были расставлены мини копии препятствий экстремального забега «Сахалинский рубеж». Кроме того, зрители смогли увидеть показательные выступления спортсменов в дисциплинах BMX, скейт и самокат.