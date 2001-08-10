Детский сад «Светлячок» присоединился к образовательной акции «Научись спасать жизнь!»
В рамках реализации проекта «Научись спасать жизнь!» воспитанникам детского сада № 43 «Светлячок» рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Инициаторами акции выступили активисты общественного совета Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Серия мероприятий с младшими школьниками и воспитанниками детских садов стартовала в середине июня при поддержке правительства Сахалинской области и Сахалинской ассоциации участников Президентской программы.
Сегодня на территории детского сада «Светлячок» были организованы четыре тематические площадки. Специалисты Сахалинского базового медицинского колледжа учили малышей оказывать первую помощь при получении травм, например обрабатывать рану, место укуса насекомого, накладывать бинт и т. д. Сотрудники компании МТС рассказали, как звонить в экстренные службы с мобильного телефона. Вместе с представителями Всероссийского добровольного пожарного общества ребята отработали навыки пользования огнетушителями и научились оперативно выбираться из горящего здания.
В ходе интерактивной игры дети определяли следы диких животных и закрепляли правила безопасного поведения в лесу.
- С раннего детства ребята должны уметь правильно распознавать опасность и знать, как себя вести в той или иной экстремальной ситуации. Организаторы и партнеры акции «Научись спасать жизнь!» постарались заинтересовать дошкольников и в доступной для них форме обучить важным навыкам, - сказала председатель общественного совета Светлана Швец.
По словам директора департамента образования города Анастасии Киктевой, тематические мероприятия проводятся с дошкольниками силами педагогических коллективов в течение всего учебного года, а к участию в акции «Научись спасать жизнь!» до октября присоединятся еще несколько детских садов. В ее рамках дошкольников научат правилам выживания в условиях природных катаклизмов.
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