Правда встретила мэра Холмского района

В минувшую пятницу глава администрации Холмского городского округа Андрей Сухомесов провёл встречу с жителями Правды. На собрание были приглашены специалисты всех структурных подразделений администрации, а также здравоохранения, управлений образования, физической культуры, спорта и молодёжной политики, начальник Правдинского территориального управления, руководители управляющих компаний и жилищно-коммунального хозяйства села. Также в зале присутствовали депутаты Сахалинской областной думы Игорь Янчук и Дмитрий Пашов.

В первой части встречи глава администрации рассказал о тех проблемных точках, которые сегодня наиболее актуальны для сельчан. В частности, речь шла о том, как проходит ликвидация последствий пожара в доме по улице Школьная, какая работа ведётся с его жильцами. Как отметил руководитель, крыша дома практически полностью восстановлена, специальная комиссия составляет списки понесённого людьми ущерба, дальше будет приниматься решение о его компенсации.

Кроме того, Андрей Сухомесов рассказал о мероприятиях по разработке проекта водовода, который обеспечит жителей села качественной водой, о средствах в размере 6 млн рублей, выделенных селу для ремонта улично-дорожной сети, планах по улучшению автобусного сообщения по направлениям Холмск – Правда и Холмск – Калинино, а также внутри самого села с ул. Речной на ул. Школьную. Говорилось также о необходимости ремонта дома по ул. Школьной, 30-б, о состоянии СДК, организации центра досуга.

Самые бурные эмоции у правдинцев вызвала тема строительства нового жилья и действия программы по переселению из жилья ветхого и аварийного. Глава администрации рассказал о существующих сегодня для граждан возможностях улучшить жилищные условия, в частности – долевом строительстве для отдельных категорий граждан по льготной схеме (20 % на 80 %), включении в программу переселения, о ремонте вторичного жилья силами и средствами муниципалитета. Кстати, в Правде сейчас идёт оформление участка под строительство 60-квартирного дома.

После доклада главы жители села озвучили свои наболевшие проблемы. Это и давно назревшая необходимость капремонта фасадов и кровель по ряду многоквартирных домов, благоустройство придомовых территорий, затопленные подвалы, частое отключение электричества по Калининской линии электропередач, перевод на центральное отопление домов по Речной 10 и 12, корректировка графика движения автобуса по маршруту «Холмск – Калинино», вопрос о ремонте бани и др. Также сельчане говорили о потребности во враче терапевте. Главный врач холмской ЦРБ Светлана Мищенко порадовала правдинцев новостью о том, что с сентября в селе на постоянной основе начнёт работать грамотный врач-терапевт.

Завершением встречи стала поездка главы по ряду озвученных жителями села адресов. Так, были осмотрены построенные на месте сгоревших в прошлом году сараи для дров и угля, квартиры с протекающими потолками и стенами и др.

По всем обращениям граждан даны поручения специалистам администрации.