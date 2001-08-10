Резидент территории опережающего развития «Южная» начал поставки молока на Сахалин и Курилы

Компания «Грин Агро-Сахалин» отправила первые партии своей продукции на одно из молокоперерабатывающих предприятий области. Как отмечают эксперты, коровы, содержащиеся в этом хозяйстве, дают молоко с лучшими в островном регионе показателями качества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

ООО «Грин Агро-Сахалин» – резидент территории опережающего социально-экономического развития «Южная» – возводит на юге Сахалина современный животноводческий комплекс. В селе Троицком, где будут находиться 1 900 голов дойного стада, уже введены в эксплуатацию коровник, блок сухостойных коров и два телятника. Обустроены фундаменты всех зданий животноводческого комплекса, идет монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей и технологического оборудования, сетей инженерной инфраструктуры площадки.

Инвестиционный проект ООО «Грин Агро Сахалин» реализуется при поддержке финансового института содействия развитию региона - «Корпорации развития Сахалинской области». Созданное правительством Сахалина и Курил акционерное общество финансирует инициативы, способные принести значимый социально-экономический эффект, на льготных условиях, – 5 процентов годовых. Для начинаний в сфере сельского хозяйства и проекта «Грин Агро Сахалин», в частности, ставка еще ниже – 0,5 процента в год. Строительство на юге Сахалина молочных мега-ферм позволит решить важную социальную задачу - насытить внутренний рынок островного региона качественным молоком и молочными продуктами собственного производства, выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Путина по замещению импортного продовольствия.

В Троицкое уже завезли 392 коровы голштино-фризской породы из Приморского края и Дании. Планируется, что до конца года сюда прибудут еще более 300 животных.

С каждым днем увеличивается количество рожденных на ферме телят, соответственно, растет и дойное стадо. Молодые коровы с помощью современного малого доильного зала типа «параллель 2х8» в среднем дают по 26,1 килограмма молока в день. Это самые высокие суточные надои в сравнении с остальными островными хозяйствами.

– Сегодня наша ферма только начинает наращивать объемы производства, – рассказала управляющая животноводческим комплексом в Троицком Елена Лотош. - 100 коров, которые уже отелились, дают в сутки около 2,6 тонны молока. Часть его получают телята, остальное - около десяти тонн в неделю – «Грин Агро-Сахалин» отправляет на одно из молокоперерабатывающих производств Сахалинской области, с которым заключен договор. В скором времени, когда надои возрастут, а подросшие телята будут переходить на грубые корма, объемы поставок еще более увеличатся.

Продукция ООО «Грин Агро-Сахалин» получила высокие оценки специалистов.

- По результатам исследований, содержание жира в молоке из Троицкого - 4,2 процента, белка – 3,1 процент, - сообщил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. – Напомню, что островные коровы дают молоко со средним содержанием жира 3,7 процента, белка – 3 процента. Высокие качественные показатели продукции «Грин Агро-Сахалин» говорят о сбалансированном кормлении и хорошей генетике животных. Кроме этого, производство молока с высоким содержанием жира и белка выгодно с экономической точки зрения.

ООО «Грин Агро-Сахалин» будет вести поставки продукции на переработку сторонним организациям до ввода в строй собственного молокозавода. Мощность производства с самым высоким уровнем автоматизации, которое также создается в Троицком, составит 120 тонн в сутки. Качество продукции, благодаря самой современной технологии, будет максимальным. Подобных заводов по переработке молока во всей России насчитывается не более десяти.