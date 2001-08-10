Южно-Сахалинск готовится к празднованию Дня рождения
Южно-Сахалинск продолжает готовиться к празднованию своего 136-го дня рождения. Мероприятие состоится в субботу, 8 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Одним из ярких событий Дня города по традиции считается массовое шествие, которое и дает старт всему праздничному дню.
В связи с тем, что 2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера), основная тема шествия - «Южно-Сахалинск - город добра». Соответствия заявленной теме можно достигнуть с помощью костюмов, реквизита, музыкального оформления, элементов шоу и т. п.
Маршрут шествия традиционный: старт - на перекрестке ул. Поповича и ул. Ленина, затем колонна двигается по ул. Ленина до одноименной площади. Начало в 10.00.
Коллективам, желающим принять участие в шествии, необходимо до 24 августа заполнить заявку и отправить ее, а также эскизы (или подробное описание) костюмов, образов и т. п. на электронный адрес: cnkraduga@gmail.ru, с пометкой «Шествие» либо по факсу 79-75-66. В колонне должно быть не менее 30 человек. В случае использования автомобильной техники необходимо получить дополнительное разрешение и оформить ее праздничными элементами. Более подробная информация по телефонам: 8-900-428-05-69, 8-962-118-46-77 (Юлия Александровна Малинина), 79-75-87.
Напомним, с июня в областном центре реализуется пятый общегородской творческий проект «Культурная столица», организуемый администрацией Южно-Сахалинска и Домом культуры «Родина» в рамках подготовки к празднованию Дня города.
Для любителей музыки в сквере около фонтанов на привокзальной площади каждую среду свои лучшие концертные номера представляют творческие коллективы областного центра. 25 июля жители и гости города смогут насладиться выступлением народного ансамбля казачьей песни «Воля». Начало в 18.00.
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