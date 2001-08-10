В детском лагере «Восток» провели профилактическую акцию по безопасности

23 июля, в рамках начала проведения II этапа долгосрочной Акции «Вода – безопасная территория», специалисты Главного управления МЧС России по Сахалинской области провели лекцию по безопасности на водных объектах в детском лагере спорта и оздоровления «Восток». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий с детьми на водоёмах островной области, к разъяснительной и предупредительной работе подключились также сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области. Совместными усилиями ведомственных служб, до воспитанников и персонала оздоровительного центра «Восток» были доведены основные правила безопасного поведения на воде, приемы спасения и самоспасения, правила поведения в критических ситуациях.

Государственными инспекторами Южно-Сахалинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Сахалинской области» Владимиром Николаевым и Алексеем Мурзиным, были продемонстрированы спасательные средства – круг, жилет и «конец Александрова». Детям объяснили правила одевания спасательного жилета, рассказали об опасностях, которые могут подстерегать их в водоемах, объяснили задачи, выполняемые спасателями. Старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Ольга Чебыкина раздала присутствующим памятки «О соблюдении мер безопасности при нахождении на воде» и поведала о печальной статистике несчастных случаев, которые, как правило, происходят с детьми в местах, не предназначенных для купания. Ольга напомнила, что нахождение у воды без присмотра взрослых – особенно опасно.

По окончании профилактической лекции, на экран проектора были продемонстрированы четыре коротких клипа, касающихся детской безопасности на воде и действий по спасению.