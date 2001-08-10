В городском парке Южно-Сахалинска завершают реконструкцию танцплощадки
Работы по реконструкции танцевальной площадки в городском парке вошли в завершающую стадию. Накануне подрядная организация приступила к основному этапу: закончена отсыпка территории, уже намечены контуры будущих беседок, идет заливка бетонной сцены с навесом и покрытия площадки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как отмечают в городском парке, при проектировании танцплощадки учитывалась история этого объекта: в 50-х годах прошлого века здесь проводились концерты, устраивались танцы. И это место, безусловно, являлось одним из самых любимых у горожан. Площадка долгое время находилась в запущенном состоянии.
Сегодня строители создают на этой же территории современное многофункциональное пространство для танцев, концертов, просмотра кинофильмов и отдыха. Общая площадь реконструкции - более 1300 кв. метров. Покрытие будет из монолитной бетонной плиты и деревянного настила. Основным архитектурным решением проекта станет сцена. Она будет выполнена из десятков тонн бетона. Благодаря использованию современного оборудования, которое позволяет придавать бетону уникальные формы, навес сцены сам по себе станет интересным арт-объектом.
Проектом также предусмотрены наружное освещение, трибуны, малые архитектурные формы, озеленение декоративными кустарниками и деревьями. Отметим, все существующие насаждения при реконструкции были сохранены. Работы планируется завершить уже через несколько недель.
Главная цель, которую ставит перед руководством ГПКиО им. Ю.Гагарина муниципалитет, - в ходе масштабного благоустройства сделать парковое пространство современным, красивым и при этом сохранить историческую привлекательность и ценность городского объекта.
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