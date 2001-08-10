Тихоокеанское
информационное агентство
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14:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалин прилетели первые эксперты финала VI национального чемпионата Worldskills Russia

На Сахалин прилетели первые эксперты финала VI национального чемпионата Worldskills Russia

Руководитель проектов управления по обеспечению чемпионатов Союза Worldskills Russia Роман Ставриу прибыл на Сахалин, чтобы проконтролировать поставки оборудования на соревновательные площадки чемпионата. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции по подготовке чемпионата.

 - Я впервые в жизни нахожусь на острове Сахалин. Привел меня сюда такой приятный случай, как проведение на островной области национального чемпионата молодых профессионалов. Основная моя задача перед чемпионатом, это получить и распределить пришедшие грузы по соревновательным площадкам. Также я обязан соорганизовать упаковку груза и его погрузку на предыдущие места пребывания после чемпионата, например, нашим партнёрам. Вчера от наших партнёров DMG MORI Rus  поступило новейшее оборудование - это токарные и фрезерные станки, а также различные расходные материалы к ним, - поделился Роман Ставриу.

В случае экстренных моментов представителю официального оператора международного некоммерческого движения WorldSkills International в России необходимо будет оперативно решить поставку недостающих материалов или другие возникшие проблемы в обеспечении оборудованием соревновательных площадок предстоящего финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», который пройдёт на Сахалине с 8 по 12 августа.

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