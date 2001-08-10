Для участников и гостей Worldskills Russia готовят сувенирные наборы

Дирекция по подготовке финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) приступила к формированию подарочных сувенирных наборов.

- Это будут блокноты, ручки, футболки, ветровки, рюкзаки и значки с символикой Worldskills, - поделилась Наталья Бачиу, заместитель руководителя Дирекции. – Сувенирные наборы получат участники чемпионата, эксперты и гости областной столицы. Перечень и макеты сувенирных наборов предоставил официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International в России Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Местные мастера готовят свою сувенирную продукцию с сахалинской тематикой – это игрушки, пано, кружки, поделки, янтарные картины и другие изделия прикладного искусства. Их продажа будет осуществляться в зоне коммерческой торговли территорий ТРЦ «Аллея» и аэродрома «Пушистый» для всех посетителей чемпионата во время его проведения с 8 по 12 августа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции по подготовке чемпионата.