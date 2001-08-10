В Томаринском районе состоялось открытие молодёжного форума

23 июля в Томари, на берегу озера Айнское, состоялось торжественное открытие Третьего межмуниципального молодёжного форума "Томаринский казачок". Организатором форума традиционно выступили администрация муниципального образования, районное управление культуры, спорта и молодёжной политики, томаринское городское казачье общество "Станица Томаринская", а также областное министерство спорта и молодёжной политики.

В этом году форум собрал более 30 участников из Томари и трёх сёл муниципального образования: Красногорска, Ильинского и Пензенского, - а также из соседнего Углегорского района. За четыре дня им предстоит пройти образовательную программу, посвящённую истории и культуре казачества, основам волонтёрской деятельности и выживания в дикой природе. Также молодые люди смогут пообщаться "без галстуков" с представителями органов власти и общественных объединений, принять участие в культурно-массовых, спортивных и экологических мероприятиях. Неотъемлемой частью форума, начиная с прошлого года, являются тренинги по основам участия молодёжи в проектах инициативного бюджетирования, включая стартовавший в прошлом году областной проект "Молодёжный бюджет".

Проживать всё это время ребята будут в палаточном лагере в одном из самых живописных уголков Томаринского района – на берегу озера Айнского под Красногорском. Организацией работы лагеря на месте занимаются 10 взрослых организаторов и волонтёры. Всем участникам форума обеспечены трёхразовое горячее питание и круглосуточная охрана.

На торжественном открытии форума участники представили свои творческие номера, которые экспромтом приготовили незадолго до мероприятия. Кроме этого их поприветствовали своими песнями юные артисты Красногорского сельского дома культуры. Особой изюминкой открытия стали вступления девчонок и мальчишек из молодёжного клуба при городском казачьем обществе "Станица Красногорская", которые не только порадовали публику самобытными танцами, но и продемонстрировали мастерство владения шашками и нагайками.

Выступили с приветственными речами перед участниками, организаторами и гостями форума и руководители органов местного самоуправления муниципалитета: исполняющая обязанности мэра Томаринского городского округа на период его отпуска Наталья Лялькина и председатель районного собрания Валентина Новикова.

- Уже третий год мы рады встречать здесь, на берегу живописного озера Айнское, активную молодёжь не только нашего, но и соседнего Углегорского района, - обратилась Наталья Лялькина к собравшимся на церемонии открытия. – Название и основная тематика форума были выбраны неслучайно. В Томаринском городском округе сильно развито казачье движение. Городское казачье общество "Станица Томаринская" на протяжении долгих лет участвует в жизни района, помогает в проведении массовых культурных мероприятий, в развитии туризма и обеспечении безопасности. И теперь каждое лето они готовы делиться своим многолетним опытом и традициями с молодым поколением.

- Замечательно, что это мероприятие у нас уже стало традиционным, - сказала Валентина Новикова. - В Древнем Риме слово "форум" обозначало место, где проходила активная общественная жизнь. У нас же форум – это сбор инициативных молодых людей, которые занимают активную жизненную позицию. Я думаю, что эти четыре дня станут незабываемым событием в вашей жизни.

Помимо этого собравшихся на берегу Айнского поприветствовали депутат Сахалинской областной Думы от муниципалитета Андрей Поляков и генеральный директор крупного красногорского сельскохозяйственного предприятия ЗАО "Совхоз Заречное" Валентина Баранская. Они отметили большую роль казачества в истории России, пожелали форумчанам хорошей погоды и положительных впечатлений. А также не только обрести новые знания, но и сплотиться и хорошо отдохнуть. И выразили надежду, что молодые люди вновь приедут на форум в последующие годы и порекомендуют его своим друзьям и знакомым.

Завершилась церемония открытия дискотекой и фейерверком. В 22 часа 30 минут участники форума начали готовиться ко сну. В полдевятого утра следующего дня их ждали подъём, построение и утренняя зарядка.



Источник: пресс-служба Администрации МО "Томаринский городской округ"