Жителей Ключей приглашают на итоговое собрание по выбору общественно значимых проектов

Итоговое собрание по выбору общественно значимых проектов для участия в областном конкурсе на получение субсидий состоится 26 июля в с. Ключи. Встреча пройдет в местном Доме культуры по адресу: ул. Советская, 22. Начало в 19.00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Выбор общественно значимых проектов проводится в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Победившие проекты примут участие в конкурсе, который состоится в январе 2019 года. Подобные встречи уже прошли в селах Старорусское и Санаторное.

Одним из основных критериев конкурсного отбора помимо финансовой поддержки со стороны области является добровольное решение жителей населенных пунктов о внесении материального или нематериального вклада. Также на итоги конкурсного отбора влияет число проголосовавших жителей: чем больше людей отдадут свои голоса за проект, тем больше баллов населенный пункт получит. Так, в 2018 году из 68 заявок победили 46, на реализацию которых в областном бюджете предусмотрено 125 млн рублей.

Итоговые собрания также пройдут с жителями Весточки (8 августа, площадка перед ДК «Электрон», начало в 19.00) и Елочек (16 августа, Дом культуры села Дальнего, ул. Ударная, 50, начало в 19.00).

Дополнительную информацию можно получить в местных отделах по управлению территориями или по телефонам руководителей: 510-289 (Сергей Владимирович Замотаев, Ключи), 510-151 (Михаил Николаевич Строков, Весточка), 510-090 (Мальцев Александр Владимирович, Елочки).