Представители федерального медицинского центра высказались по поводу строительства больниц на Сахалине

Давно назревшие планы по строительству детской областной больницы и совмещенного хирургического корпуса областной клинической больницы специалисты Минздрава обсудили с посетившими регион представителями федерального медицинского центра им.Алмазова. Необходимость их возведения обозначил губернатор региона Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном Минздраве.

В рамках своего визита ученые гости из Санкт-Петербурга - руководители клиники и института перинатологии и педиатрии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Эдуард Комличенко и Татьяна Первунина посетили действующие объекты. В перинатальном центре провели ряд операций, пообщались с представителями служб родовспоможения, детства, других профильных направлений. Сегодня визит продолжился в детской больнице. Учреждение рассчитано на 280 коек, имеет в своем составе 3 центра, 8 лечебных отделений, 4- диагностических и 4 – вспомогательных.

- Вот ребенок после ДТП, здесь девочка - вчера поступила с множественными врожденными пороками, тут – новорожденные с экстремально низкой массой тела, все койки заняты, - в год через отделение проходят около 360 детей, - рабочие вопросы с делегацией обсуждает заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением детской больницы, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Дальнего Востока Виктор Немец. - Оказывается помощь практически по всем профилям. Нет только нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии. В имеющихся условиях развивать эти направления невозможно. Все ресурсы, которые можно было использовать – задействованы. К примеру, приобрели аппарат для устранения ретинопатии новорожденных, проучили специалиста. С октября прошлого года проводят операции. В год не так много случаев бывает, но руководство посчитало необходимым развивать этот вид помощи. Каждый такой случай – это детская жизнь, предотвращение угрозы инвалидизации, отсутствие зависимости от погодных условий, чтобы направить новорожденного на материк.

Стесненные палаты, кювезы в коридорах – такова реальность, в которой работают десятки специалистов, получают помощь тысячи больных. В отделении патологии новорожденных острота проблемы немного снизилась с открытием перинатального центра, который теперь забирает часть маленьких пациентов. Обеспечить комфортные условия для совместного нахождения мамы с ребенком в существующих условиях проблематично.

- За последние годы стало гораздо больше детей со сложными диагнозами, с множественными врожденными патологиями. Эти тенденции характерны не только для Сахалина, изучая статистику по другим регионам, мы видим схожую картину. Для развития медицины, в том числе и для строительства новых объектов, нужны новые подходы, которые позволят помогать таким детям, продлевать и улучшать качество их жизни, - высказала свое мнение главный врач детской областной больницы Лариса Фатеева. – Если возможно строительство детской больницы на территории клинической больницы, то это плюс. Возникает возможность совместного использования диагностической базы и хирургического блока. Специализированная помощь детям должна быть сосредоточена в одном месте.

- Решение о строительстве такого крупного объекта в компетенции руководства региона. Развитие крупного диагностического комплекса, мощной хирургической базы может стать драйвером и для взрослой, и для детской медицины. В свое время центр Алмазова тоже вырос из «детского» учреждения. Вы - на острове, на котором получается еще один остров – детской медицины. Для выполнения тех задач, которые стоят сегодня, нужно интегрироваться со «взрослой» больницей. Иначе есть риск не удержать те достижения, которые достигнуты, - высказал свою точку зрения директор клиники перинатологии и педиатрии федерального центра имени Алмазова Эдуард Комличенко.

- Нельзя забывать и о таком направлении, как подростковая медицина, - добавила директор института перинатологии и педиатрии Татьяна Первунина. - В условиях единого лечебного комплекса будет четкая маршрутизация таких потоков пациентов. Многие медицинские проблемы взрослых людей идут из детства, из пубертатного периода. А это, прежде всего, репродуктивное здоровье нации, вопросы демографии. В условиях островного региона делить детскую стационарную службу нецелесообразно. Детская больница должна строиться единым комплексом.

Обсуждение вопросов строительства, размещения, функционального использования корпусов предстоит в ближайшее время.