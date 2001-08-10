23 общеобразовательных учреждения Южно-Сахалинска принимают участие в проекте «Молодежный бюджет»
Значимые проекты в рамках реализуемого на Сахалине «Молодежного бюджета» будут воплощены в жизнь на территориях 23 общеобразовательных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск». Проект реализуется под патронатом министерства финансов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
«Молодежный бюджет» стартовал на территории Южно-Сахалинска и области в целом осенью 2017 года. Тогда старшеклассники всех школ областного центра предложили собственные идеи по созданию объектов спортивной инфраструктуры и благоустройства.
По итогам прошедшего отбора наиболее востребованным оказалось устройство спортивных площадок. Подобные объекты появятся на территориях школ № 1, 4, 6, 8, 16, 23, 26, гимназии № 1 и лицея № 1. Автогородок возведут на базе школы № 32 и гимназии № 2, а велогородок - школы № 31. Также за счет выделенных в рамках конкурса субсидий учебные заведения города получат спортивный корт (школа № 14), Аллею Славы (№ 34), сквер (лицей № 2), строевой плац (Кадетская школа), помещение для переодевания и хранения спортивного инвентаря (№ 19) и дополнительные конструкции к сцене (гимназия № 3). Ремонтные работы пройдут в школах № 5 (асфальтирование территории), № 30 (капитальный ремонт входных групп), № 22 (ремонт ограждения) и Восточной гимназии (наружное освещение). А на территории школы № 3 будет установлен бюст Герою России С.Ромашину.
Срок сдачи объектов - конец сентября 2018 года, лишь два проекта — школ № 3 и 34 — будут сданы в середине октября.
Средства на реализацию данных проектов предусмотрены в областном и городском бюджетах.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:33 Сегодня Для участников и гостей Worldskills Russia готовят сувенирные наборы
- 10:46 Сегодня Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
10:50 Сегодня В Томаринском районе состоялось открытие молодёжного форума "Томаринский казачок"
13:36 Сегодня Владимир Путин в беседе с Олегом Кожемяко оценил перспективы строительства моста между Сахалином и материком
- 12:46 18 Июля «Единая Россия» призвала агрегаторов к ответственности при оказании услуг гражданам
- 17:26 18 Июля Городской парк Южно-Сахалинска приглашает гостей на веселые выходные
15:18 18 Июля Семь юных южносахалинок удостоились стипендии «Выпускник»
- 17:01 19 Июля «Единая Россия» продолжит работу над совершенствованием механизмов обеспечения жильем детей-сирот
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
11:37 26 Июня Почта России организовала для сахалинцев мастер-класс по посткроссингу
14:44 27 Июня Ковчег с мощами Алексия Московского будет доставлен в Смирныховский район
16:51 28 Июня Больше 130 социально значимых объектов построят на Сахалине и Курилах
Выбор редакции
- 16:09 Сегодня Больше ста сахалинцев участвуют в массовых утренних зарядках на свежем воздухе
- 13:36 Сегодня Владимир Путин в беседе с Олегом Кожемяко оценил перспективы строительства моста между Сахалином и материком
- 10:50 Сегодня В Томаринском районе состоялось открытие молодёжного форума "Томаринский казачок"
- 10:33 Сегодня Для участников и гостей Worldskills Russia готовят сувенирные наборы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?