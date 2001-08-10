23 общеобразовательных учреждения Южно-Сахалинска принимают участие в проекте «Молодежный бюджет»

Значимые проекты в рамках реализуемого на Сахалине «Молодежного бюджета» будут воплощены в жизнь на территориях 23 общеобразовательных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск». Проект реализуется под патронатом министерства финансов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

«Молодежный бюджет» стартовал на территории Южно-Сахалинска и области в целом осенью 2017 года. Тогда старшеклассники всех школ областного центра предложили собственные идеи по созданию объектов спортивной инфраструктуры и благоустройства.

По итогам прошедшего отбора наиболее востребованным оказалось устройство спортивных площадок. Подобные объекты появятся на территориях школ № 1, 4, 6, 8, 16, 23, 26, гимназии № 1 и лицея № 1. Автогородок возведут на базе школы № 32 и гимназии № 2, а велогородок - школы № 31. Также за счет выделенных в рамках конкурса субсидий учебные заведения города получат спортивный корт (школа № 14), Аллею Славы (№ 34), сквер (лицей № 2), строевой плац (Кадетская школа), помещение для переодевания и хранения спортивного инвентаря (№ 19) и дополнительные конструкции к сцене (гимназия № 3). Ремонтные работы пройдут в школах № 5 (асфальтирование территории), № 30 (капитальный ремонт входных групп), № 22 (ремонт ограждения) и Восточной гимназии (наружное освещение). А на территории школы № 3 будет установлен бюст Герою России С.Ромашину.

Срок сдачи объектов - конец сентября 2018 года, лишь два проекта — школ № 3 и 34 — будут сданы в середине октября.

Средства на реализацию данных проектов предусмотрены в областном и городском бюджетах.