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16:13, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Собрание сельчан пройдет в Яблочном
Очередное собрание руководителей, специалистов администрации и сельчан пройдёт 3 августа 2018 года в Яблочном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмска.
Всех активных и неравнодушных жителей приглашают собраться в 18:00 в актовом зале средней общеобразовательной школы, чтобы обсудить проекты благоустройства, с которыми село будет участвовать в отборе на включение в программу.
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