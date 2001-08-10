Собрание сельчан пройдет в Яблочном

Очередное собрание руководителей, специалистов администрации и сельчан пройдёт 3 августа 2018 года в Яблочном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмска.

Всех активных и неравнодушных жителей приглашают собраться в 18:00 в актовом зале средней общеобразовательной школы, чтобы обсудить проекты благоустройства, с которыми село будет участвовать в отборе на включение в программу.