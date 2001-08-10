Пройти бесплатное обследование на ВИЧ приглашают южносахалинцев
Южносахалинцев призывают внимательнее относиться к своему здоровью и напоминают им о важности прохождения диагностики на ВИЧ-статус. Только за первые полгода 2018-го зарегистрировано около 40 случаев ВИЧ-инфицирования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
По словам медиков, чаще всего жертвами ВИЧ-инфекции становятся молодые трудоспособные люди, которые слишком поздно узнали о своей болезни. Выявление ВИЧ-инфекции в крови на ранней стадии позволяет своевременно начать эффективную антиретровирусную терапию, что дает возможность для полноценной и качественной жизни, сохранения здоровья, предоставляет молодым женщинам шанс на материнство даже при наличии ВИЧ-инфекции, а также способствует снижению распространения опасного заболевания среди населения.
По данным ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», в прошлом году в регионе зафиксирован высокий уровень заболеваемости. Интенсивное распространение ВИЧ продолжается среди наркопотребителей и их партнеров.
Для того чтобы обследоваться на наличие ВИЧ-инфекции, необходимо обратиться в ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» (ул. Амурская, 53а). Сделать это можно с понедельника по четверг с 8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 12.30), в пятницу - с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00. При обращении в регистратуре нужно взять электронный талон в кабинет № 111. Также бесплатный анализ на антитела к ВИЧ можно сдать в поликлинике по месту жительства.
В том случае, если гражданин хочет получить на руки результаты обследования, при себе необходимо иметь паспорт. При желании сдать анализ анонимно паспорт не требуется, достаточно назвать имя, возраст и город проживания. Результаты обследования будут готовы на следующий день. Анализ необязательно сдавать натощак. Подробную информацию можно получить по телефону регистратуры СПИД-центра 510-780, а также на сайте организации.
Кроме этого в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции по телефонам: 495-205, 495-222.
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