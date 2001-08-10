Жители Авиационной в Южно-Сахалинске выступили против сужения дороги во двор
В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Они уже начались на многих объектах. Однако во дворе дома №76-б по ул. Авиационной и прилегающих домов строители пока не могут приступить к работам: жителей не устраивает предусмотренная проектом ширина внутридворовых проездов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, чтобы создать полноценную зону отдыха, соответствующую всем нормам (озеленить ее, обустроить пешеходные дорожки, установить спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы), необходимо привести существующий проезд вдоль дома № 76-б к нормативному состоянию. Ранее он был шире нормы. Проектом предусмотрено сузить его с 12,5 м до 10,5 м. Такая ширина обеспечит необходимый комфорт автомобилистам и позволит увеличить зеленую территорию для отдыха.
По мнению жителей, оставить их проезд в прежнем виде мешает будущая новостройка, которой тоже необходима придомовая территория. Как сообщили в управлении, каждая дворовая территория находится в своих границах. Кроме того, проект благоустройства существующего двора будет объединен с проектом благоустройства нового, и получится единое дворовое пространство, которым смогут пользоваться все жители.
В ближайшее время намечены встречи жителей с представителями администрации города, других заинтересованных структур, депутатами округа, чтобы решить перечисленные и ряд других вопросов, и выработать оптимальное решение.
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