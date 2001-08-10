В Невельске пройдет обжиг керамики

27 июля в 21.30 в Невельске состоится торжественное открытие IX Международного обжига керамических изделий под открытым небом, сообщили ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

Данное мероприятие традиционно длится три дня. В первый день фестиваля пройдет торжественная церемония открытия Обжига и зажжение большого костра. После этого начнется «Большой концерт», в котором примут участие исполнители Невельского района и муниципалитетов Сахалинской области.

В целях сохранения этой замечательной традиции и обеспечения качественного технического оснащения культурной программы, региональный фонд «Родные Острова» оказал содействие администрации Невельского городского округа в качестве оплаты аренды светодиодного экрана.

В течение трех дней фестиваля в Невельске будут проходить мастер-классы по изготовлению и обжигу керамических изделий, творческие встречи и круглые столы с профессионалами данного направления. Ежегодно этот яркий праздник собирает более 3000 жителей и гостей города.