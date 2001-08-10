Танки и пушки на площади Славы в Южно-Сахалинске отреставрируют
Боевую технику, расположенную на верхней площадке пл. Славы, отреставрируют. Восстановительные работы в рамках благотворительной кампании выполняет московская фирма «О3», занятая в строительстве ГРЭС-2. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Ранее представители компании обратились со своей идеей в муниципалитет. Согласно политике «О3» в городах, где она участвует в реализации коммерческих проектов, также воплощаются и благотворительные идеи.
- Работы заключаются в снятии старого слоя краски и ржавчины со всех 6 единиц боевой техники, а также в нанесении антикоррозионного покрытия. Начали мы с 2 танков, затем восстановим и 4 пушки. Применяем современные материалы. При производстве работ учитываем погодные условия, строго соблюдаем технологию. Минимальный срок гарантии - 3 года. В работах задействованы 4 человека, - рассказал представитель московской компании.
Реставрацию планируется завершить к концу августа.
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