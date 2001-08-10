Сахалинец взял бронзу в метании копья на чемпионате России

Сахалинец Михаил Тутенько завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной полиики области.

Состязания проходили в Челябинске. Награды оспорили 357 спортсменов из 54 регионов страны. Честь Сахалинской области отстаивали мастера спорта Михаил Тутенько и Андрей Семикрас, а также второразрядник Михаил Черемисин. Тренер островных легкоатлетов - Людмила Видяева.

Тутенько удалось взять бронзу в метании копья, его результат составил 23.08 м.

Черемисин участвовал в толкании ядра и занял пятую позицию. Также он проверил свои силы в метании копья, отметившись на восьмой строчке.

Семикрас соревновался в метании копья и диска. В последнем виде Андрей стал седьмым.