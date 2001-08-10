Холмские власти посетили районную больницу

Оценка условий оказания медицинской помощи и пребывания пациентов лечебного корпуса Центральной районной больницы Холмска, расположенного по улице Мичурина, стала целью рабочей поездки главы администрации округа Андрея Сухомесова, первого заместителя главы Ольги Манжара, а также члена совета ветеранов Холмского городского округа Нины Ивановны Лосенковой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмска.

Исполняющая обязанности заместителя главного врача по лечебной работе Елена Быкова провела руководителей администрации по всем отделениям больницы. Гости зашли в палаты, поговорили с больными, осмотрели имеющееся медицинское оборудование, ознакомились с организацией питания и обеспечения бытовых потребностей людей, находящихся на лечении.

В первую очередь стоит отметить высокий профессионализм и душевную отзывчивость врачей, медицинских сестёр и всего персонала больницы, и это подтверждают все пациенты без исключения.

Необходимое медицинское оборудование имеется, клинико-диагностическая лаборатория оснащена по последнему слову техники, что позволяет качественно проводить назначенные исследования для постановки диагноза.

Условия пребывания больных в стационаре также находятся на хорошем уровне. В каждом отделении имеются холодильники для хранения продуктов пациентов, люди обеспечены трёхразовым диетическим питанием, кровати оборудованы кнопкой вызова дежурной медсестры. Есть отдельные нарекания по обеспечению холодной и горячей питьевой водой в хирургическом отделении, на что было обращено внимание заведующего.

Есть и ряд более значимых проблем. Так, в отделении реанимации существует потребность в современных функциональных кроватях (на сегодняшний день их только две в шестиместной палате), дополнительных аппаратах искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторах, инъекционных помпах, противопролежневых матрасах. По этим и другим вопросам будут проведены консультации с главным врачом Холмской ЦРБ Светланой Мищенко. Итогом консультаций станет обращение в министерство здравоохранения Сахалинской области для оказания помощи лечебному учреждению.

Такая работа руководства администрации будет продолжена и по другим медицинским учреждениям округа.