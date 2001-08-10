Мэр Холмска встретился с жильцами двух домов

Две встречи главы и специалистов администрации Холмского городского округа с жильцами многоквартирных домов прошли на этой неделе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмска.

На повторное собрание теперь уже в зале администрации собрались холмчане, проживающие в доме № 26 по улице Ливадных.

На предыдущей встрече во дворе дома работники управления ЖКХ и руководители управляющей компании собрали и записали все просьбы и жалобы людей, в том числе поадресно. Эти записи легли в основу «дорожной карты» по решению жилищно-коммунальных проблем дома, которую и обсудили в минувший вторник с инициативной группой жильцов. Каждому виду работ установлены сроки, назначены ответственные лица.

Вторая встреча состоялась во дворе дома № 1 по улице Строительная. На собрании жильцов присутствовали глава администрации Андрей Сухомесов, заместитель главы по ЖКХ Александр Трощенков, начальник управления ЖКХ Светлана Герасимова, руководитель комитета по управлению имуществом Юрий Кутырев, специалисты администрации, руководство управляющей компании.

Жильцы дома пожаловались на неудовлетворительное состояние подвального помещения и кровли дома, указали на необходимость установки дополнительных водосточных труб, проведения косметического ремонта и размещения информационных стендов в подъездах, приведения в порядок двора и тротуара. Также жильцы пожелали поучаствовать в посадке кустарников или деревьев на своей придомовой территории.

Все пожелания и проблемы записаны. На обсуждение «дорожной карты» инициативная группа дома будет приглашена в администрацию муниципального образования.